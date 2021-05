Papa Francesco: arrivato all’Ergife, tra poco il suo discorso

Papa Francesco ha lasciato Casa Santa Marta ed è arrivato in auto all’Ergife Palace Hotel di Roma, per aprire la 74ª Assemblea Generale della Cei, in corso fino al 27 maggio, sul tema “Annunciare il Vangelo in un tempo di rinascita ‐ Per avviare un cammino sinodale”. Al suo arrivo, il Papa è accolto dal card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia‐Città della Pieve e presidente della Cei; dai vice presidenti, mons. Mario Meini, vescovo di Fiesole; mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara; mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, e dal segretario generale, mons. Stefano Russo, vescovo di Fabriano-Matelica. Dopo la preghiera introduttiva e la presentazione del card. Bassetti, il Santo Padre pronuncia il suo discorso. Al termine dell’incontro, il Papa lascia l’Egife Palace Hotel e fa ritorno in Vaticano.