Scuola: Mani Tese, per Piano estate la proposta di allenarsi ad un futuro sostenibile attraverso le 5P dell’Agenda 2030

Mani Tese ha ideato una nuova proposta formativa per gruppi e scuole, strutturata per studenti e studentesse di tutte le età, dai 6 ai 18 anni, ideale per tutto l’anno e, in particolare, come attività partecipativa per il Piano scuola estate 2021.

“Se la pandemia ci ha insegnato qualcosa, è che siamo tutti e tutte inter-connessi – dichiara Giacomo Petitti di Roreto, responsabile educazione e formazione di Mani Tese –. Per affrontare le sfide del XXI secolo non basta più usare la stessa ragione che ha guidato l’homo sapiens”; è ora che “l’essere umano evolva nel proprio modo di rapportarsi agli altri, al pianeta terra e alle altre specie viventi trovando un nuovo modo di concepire la propria felicità e le proprie relazioni”. Di qui la convinzione che “sia giunto il momento che l’homo sapiens compia un salto evolutivo e diventi homo sapiens a 5P”.

L’Agenda 2030 invita l’essere umano ad allenarsi a trasformare il mondo abbandonando le cose come si sono sempre fatte e abbracciando cinque concetti chiave, le cosiddette 5P: persone, prosperità, pace, partnership, pianeta. Partendo da questi assunti, Mani Tese ha ideato “Sapiens a 5P”, nuovi percorsi formativi per classi e/o gruppi di tutte le età: veri e propri esercizi di allenamento a un futuro sostenibile.

Cambiamento climatico, cittadinanza economica, moda, migrazioni, acqua, cibo e sfruttamento ineguale delle risorse naturali i temi in programma per innescare un cambiamento del nostro modo di fare e di approcciare la complessità. Quest’anno l’offerta formativa di Mani Tese è realizzata in partnership con la nuova impresa sociale Reattiva.