Papa Francesco: Regina Caeli, appello per la Colombia e il Congo

(Foto Vatican Media/SIR)

“Affido alle preghiere di tutti voi la situazione in Colombia, che continua ad essere preoccupante”. È l’appello del Papa, al termine del Regina Caeli di ieri. “In questa solennità di Pentecoste – ha proseguito Francesco – prego perché l’amato popolo colombiano sappia accogliere i doni dello Spirito Santo affinché, attraverso un dialogo serio, si possano trovare soluzioni giuste ai molteplici problemi di cui soffrono specialmente i più poveri, a causa della pandemia. Esorto tutti a evitare, per ragioni umanitarie, comportamenti dannosi per la popolazione nell’esercizio del diritto alla protesta pacifica”. Il Papa ha pregato inoltre “per le popolazioni della città di Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, costrette a fuggire a causa dell’eruzione del grande vulcano Nyiragongo”.