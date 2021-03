Polonia: scout dell’associazione cattolica “Zawisza” invitano a una preghiera quotidiana sulle orme di san Giuseppe

Gli scout polacchi dell’associazione cattolica “Zawisza” dal 10 al 19 marzo, in vista della festa di san Giuseppe, invitano tutti a una riflessione quotidiana basata sulla lettera apostolica di Papa Francesco “Patris Corde”. L’iniziativa on line del vescovo ausiliare di Breslavia, mons. Jacek Kiciński, è volta a preparare i fedeli a celebrare la prossima ricorrenza dello sposo di Maria in modo particolarmente approfondito. Ogni mattina, sul canale YouTube dell’associazione, il presule condividerà con gli interessati le considerazioni relative a una delle caratteristiche del santo. Il responsabile per la pastorale degli scout polacchi don Mariusz Sobkowiak, uno degli ideatori dell’iniziativa, ha sottolineato l’importanza della ricorrenza del santo anche in tempo di Covid-19. “Invitiamo a partecipare alla novena non solo gli scout europei o quelli che aderiscono ad altre associazioni dello scautismo ma tutti i fedeli che desiderano vivere quei giorni del mese di marzo nel contesto dell’anno giubilare dedicato a san Giuseppe”, precisa il sacerdote, sottolineando che “quei pochi minuti dedicati all’ascolto della Parola possono aiutare chiunque a trascorrere meglio l’intera giornata, che a volte è molto difficile”. Il prossimo 20 marzo, all’indomani quindi della ricorrenza del santo, gli scout polacchi celebreranno una speciale giornata di preghiera per la Federazione europea dello scautismo.