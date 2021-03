Otto marzo: monache agostiniane Rossano, stasera nuovo appuntamento online con “Incontri al Monastero”

Un nuovo appuntamento della serie “Incontri al Monastero”, pensato su misura per il mondo femminile, dal titolo “La creazione geme nelle doglie del parto (Rm 8, 22)”. Lo hanno organizzato le monache agostiniane di Rossano (Cs) sulla loro pagina Facebook per la serata di oggi, 8 marzo, Giornata internazionale della donna. La meditazione, con inizio alle 21, sarà offerta da Elide Siviero, laica, sposata, che lavora presso la Curia di Padova al Servizio diocesano per il Catecumenato.

Con questa iniziativa le Agostiniane intendono portare avanti un percorso formativo rivolto a tutti e che, nella presente situazione di restrizioni causate dalla pandemia, “trova modalità ulteriori e inedite per continuare ad allargare gli spazi di fraternità e di amicizia, anche con quanti in questo momento non possono frequentare fisicamente il Monastero”.

“Nell’anno delle iniziative legate al V anniversario dell’enciclica Laudato si’ – si legge in una nota delle monache –, il titolo della meditazione è un felice richiamo a riflettere sul ruolo della donna nella cura della Casa comune, partendo anzitutto dalla “casa” del proprio cuore.