Tumori: Idi-Lilt Roma, siglato accordo per diagnostica rapida e presa in carico dei pazienti a rischio o già positivi

Dopo l’accordo firmato in questi giorni tra Istituto dermopatico dell’Immacolata (Idi) Irccs e Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) sezione di Roma, nascerà all’interno dell’ospedale romano un nuovo “sportello Lilt” destinato alla presa in carico dei pazienti a rischio o già positivi ai test di screening oncologici.

Il protocollo d’intesa, si legge in un comunicato diffuso oggi, prevede per i pazienti della Lilt di Roma che aderiscono alle campagne di prevenzione la possibilità di completare con rapidità ed efficacia, all’interno del nosocomio romano, un percorso diagnostico terapeutico e, se necessario, assistenziale.

Tutti i soci Lilt Roma, grazie a quest’accordo, potranno inoltre usufruire di percorsi a costi agevolati per le seguenti discipline: radiologia, laboratorio analisi, indagini oncologiche, chirurgia dermatologica, chirurgia plastica, istopatologia semplicemente chiamando il numero che l’Idi ha loro dedicato: 06.66464499.

“Siamo orgogliosi di questa collaborazione – ha dichiarato Alessandro Zurzolo, consigliere delegato Idi – perché interpreta la nostra mission ospedaliera, riproponendo quale tema fondamentale la centralità del paziente in ogni fase del processo di cura”. L’approccio multidisciplinare “è un valore aggiunto per i nostri pazienti”.

Apprezzamento condiviso dalla presidente Lilt sezione di Roma, Marcella Ribuffo: “Oggi sappiamo di poter essere assistiti con puntualità e competenza nella diagnostica”. “Con l’Idi – conclude – condividiamo anche ricerche mediche d’avanguardia i cui risultati sono già stati pubblicati sulle principali testate scientifiche internazionali ma soprattutto ci impegniamo, anche dopo la stipula di questo accordo, a diffondere la cultura della promozione della salute e della prevenzione’’.

La firma del protocollo rappresenta un primo punto di “incontro” programmatico tra le due istituzioni che a breve darà alla luce nuove iniziative in ambito sanitario e nel campo della ricerca.