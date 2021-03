Myanmar: diocesi di Myitkyina, assalto forze di sicurezza alla cattedrale di San Colombano

Notizie sempre più drammatiche arrivano dal Myanmar. Secondo quanto scrive sul Gloria News Journal e riferisce al Sir il giornalista che ha realizzato la notizia, Joseph Kung Za Hmung, la polizia e l’esercito si sono appostati di fronte alla cattedrale di San Colombano della diocesi di Myitkyina, dove giovani manifestanti pacifici e disarmati si stavano radunando per manifestare contro il colpo di Stato. Quando sono arrivate sul posto le forze di sicurezza, i giovani hanno cominciato a fuggire e la maggior parte si è rifugiato all’interno del complesso della cattedrale. A questo punto, sono intervenuti i religiosi, insieme a suor Ann Nu Tawng, (la suora diventata famosa sui social per essersi messa in ginocchio davanti alla polizia antisommossa), chiedendo alle forze dell’ordine di non arrestare e di non fare del male ai manifestanti. Dalle immagini pubblicate dal giornale cattolico, si vede anche il vescovo emerito Francis Daw Tang e un’altra suora che stanno parlando alle forze di sicurezza per proteggere la vita dei giovani manifestanti e impedire loro l’ingresso all’interno del recinto della cattedrale. Dopo ore di trattative tra la suora e i militari, secondo notizie locali prese dal Gloria news journal, l’appello di suor Ann Nu Tawng è stato respinto e l’esercito e la polizia hanno iniziato a sparare ai giovani che protestavano all’interno del complesso della chiesa cattolica e due giovani ragazzi sono stati uccisi e sette persone ferite.