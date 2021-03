Otto marzo: vescovi venezuelani, “donne assumono sempre più responsabilità ma ancora troppa violenza e machismo”

“Nella nostra società le donne assumono sempre più responsabilità in campo politico, economico, scientifico, artistico e poetico, religioso, familiare e educativo, una garanzia per porre l’essere umano con la sua dignità al centro dell’attenzione civica”. Lo scrive mons. José Luis Azuaje, arcivescovo di Maracaibo e presidente della Conferenza episcopale del Venezuela, nel suo messaggio in occasione della Giornata internazionale della donna che si celebra oggi in tutto il mondo. “Ma non tutto è facile per le donne – precisa -. In una società in cui sono presenti il ​​machismo, la tratta, la violenza domestica e altri mali, le donne soffrono in modi diversi”. Le donne, prosegue più avanti, “esprimono il volto femminile della Chiesa. Il loro servizio all’evangelizzazione e alla promozione umana garantisce la missione della Chiesa nella formazione dottrinale, nell’esperienza di fede e nel servizio caritativo”.