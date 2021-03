Tv2000: mercoledì il rosario dalla chiesa di San Gabriele dell’Addolorata in Colleparco di Teramo con mons. Leuzzi

Torna l’appuntamento con “Prega con noi”. Tv2000 e InBlu2000 invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, mercoledì 10 marzo alle 20,50, per recitare insieme il Rosario che verrà trasmesso da Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) e InBlu2000 e su Facebook. La preghiera sarà trasmessa dalla Cappellania universitaria nella parrocchia di San Gabriele dell’Addolorata in Colleparco di Teramo, intitolata al santo patrono della gioventù, in onore del quale nella diocesi si è appena celebrato l’inizio dell’anno giubilare per il centenario della canonizzazione. Durante la recita del Rosario, presieduta da mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, verrà esposto sull’altare il busto con la reliquia di San Gabriele e saranno presenti cinquanta giovani in rappresentanza della vicina Università degli studi di Teramo, assieme al rettore Dino Mastrocola.