Otto marzo: Centro antiviolenza Hara, nuova campagna di informazione in 17 Comuni lombardi

Nuova campagna di sensibilizzazione e informazione promossa dal Centro antiviolenza Hara-Ricomincio da me, punto di riferimento per le donne vittime di maltrattamento nell’area territoriale Rhodense e Garbagnatese. L’iniziativa, lanciata simbolicamente l’8 marzo, nella Giornata internazionale della donna, nasce proprio con l’intento di coinvolgere e far sentire parte attiva nel contrasto alla violenza di genere tutta la cittadinanza dei 17 Comuni coinvolti nella rete interistituzionale del Centro, che ha come capofila il Comune di Rho.

Di qui la scelta di un messaggio chiaro “Mai più sola”. “Fermiamo insieme la violenza contro le donne” è il messaggio accompagnato da un profilo di donna composto, in trasparenza, da un fitto collage di tanti volti, uomini e donne. Una grafica che simboleggia l’importanza di una forza realmente condivisa e partecipata per combattere il drammatico fenomeno della violenza di genere.

La campagna “Mai più sola” sarà promossa in tutti i Comuni che fanno parte della rete del Centro Antiviolenza Hara. Sono oltre 3.000, infatti, le locandine che verranno affisse nelle diverse città. A sancire il via dell’iniziativa anche la nascita della pagina web dedicata www.centroantiviolenzahara.it, online proprio dall’8 marzo. La campagna di sensibilizzazione e informazione proseguirà per tutto il 2021. Sono diverse, infatti, le azioni in programma nei prossimi mesi. Il Centro antiviolenza ha due sedi, a Rho e Bollate, ed è gestito da Fondazione Somaschi, onlus esperta nell’assistenza delle vittime di maltrattamento.