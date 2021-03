Otto marzo: Acli Molise, in onda su Trsp il “Tv Talk” “in ascolto delle donne”

Acli Molise aps Coordinamento Donne ha promosso l’iniziativa televisiva “In ascolto delle donne” per dialogare sull’universo femminile, in prossimità della giornata internazionale a loro dedicata. La Tv Talk, sostenuta con le risorse del 5×1000, è stata inserita giovedì scorso, nel programma settimanale “Resta con noi, la sera” dell’emittente televisiva interregionale di Abruzzo e Molise Trsp (Teleradiosanpietro) di ispirazione cristiana.

Il programma “Speciale Donna”, condotto dalla giornalista Rita D’Addona, (Coordinamento Donne Acli Molise), è stato diffuso anche attraverso i canali social Facebook e YoutìTube. A partire da interventi in video pronunciati da Papa Francesco e servizi televisivi a commento, si sono susseguite le voci degli ospiti in studio, Mariapia Sabelli, capo gabinetto della Questura di Campobasso, Paola Romano, volontaria della Croce Rossa Molise, Donatella di Lallo, imprenditrice AartAgricola (Acli); tra gli ospiti in collegamento sono intervenute suor Cristina Cruciani delle Pie Discepole del Divin Maestro, dal Vaticano, la parlamentare Annaelsa Tartaglione, Marica Spalletta, sociologa della Link Campus University, Patrizia Angelini, corrispondente del Tg1, Erica Mastrociani, consigliere nazionale delle Acli. Uno dei punti comuni di osservazione è stata la narrazione delle trasformazioni delle vite di ciascuno al tempo del coronavirus. Dall’ elogio alla femminilità, nel discorso del Pontefice per la Giornata mondiale della pace 2021, il viaggio del programma televisivo si è susseguito con una serie di interventi dai quali è emersa l’urgenza di un percorso di ascolto e dialogo che permetta di fare un passo in più, prendendo alcuni impegni concreti nella promozione delle donne.