Polonia: mons. Libera, “nella Bibbia menzionate più di 800 donne e citate per nome ben 205. Ruolo essenziale nel piano della salvezza”

“Tutte le donne nelle Sacre Scritture sono unite dalla ricerca di Dio nella loro vita e dall’anelito di compierla a tutti i costi”, ha detto mons. Piotr Libera, ordinario della diocesi polacca di Płock, celebrando domenica 7 marzo la Giornata di riflessione quaresimale delle donne. Il presule ha ricordato che nella bibbia vengono citate per nome ben 205 donne mentre ne vengono solo menzionate più di 800. Osservando che “il mondo contemporaneo sembra privare gli uomini dalla loro virilità e le donna dalla femminilità” e che “siamo testimoni di una grande crisi della famiglia, del matrimonio, della paternità e anche della maternità” ha ribadito la grande importanza della “riscoperta del mistero della propria identità, della vocazione e della via di sua realizzazione, sia nell’incontro con Dio che in quello con l’altro”. Il presule ha ricordato inoltre l’esempio di santa Faustina Kowalska, che il 22 febbraio 1931 proprio a Płock aveva avuto la visione di Gesù misericordioso, e ha ribadito che la scelta di una donna per rivelare al mondo l’infinita misericordia di Dio testimonia “quanta importanza Egli attribuisca al ruolo delle donne nel piano della salvezza”. L’amore di Dio Padre misericordioso, ha sottolineato infine mons. Libera, “è l’amore sia paterno che materno” poiché “è disinteressato e pieno di tenerezza” e “più fedele di qualunque sentimento umano”.