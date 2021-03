Settimana Santa: Madrid, il card. Osoro ha firmato il decreto con le misure per le celebrazioni con attenzione alla “protezione della salute”

L’arcivescovo di Madrid, card. Carlos Osoro, ha firmato il decreto con le misure per celebrare la Settimana Santa in arcidiocesi. In tutte le celebrazioni “si devono rispettare la protezione della salute e quanto è stato prescritto dalle autorità sanitarie, responsabili del bene comune”. In ogni chiesa “si dovrà tenere un’unica celebrazione del Triduo pasquale. La commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, la Domenica delle Palme, sarà celebrata adottando la seconda o la terza formula del Messale Romano. Nella messa vespertina del Giovedì Santo si ometterà la lavanda dei piedi. Nella preghiera universale del Venerdì Santo s’includerà l’intenzione per coloro che soffrono in tempo di pandemia e l’adorazione della croce con il bacio si limiterà solo a chi presiede la celebrazione”.