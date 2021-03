Csi: card. Bassetti, “la Chiesa ritiene lo sport un mezzo di missione ed evangelizzazione”

“La Chiesa ritiene lo sport un mezzo di missione ed evangelizzazione” perché “l’attività sportiva può aprire la strada verso Cristo”. A sottolineare la vicinanza della Chiesa italiana al Csi è stato il cardinale presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, nel videomessaggio di saluto all’Assemblea nazionale elettiva online del Csi che si è svolta dal 5 al 7 marzo e ha confermato Vittorio Bosio alla guida dell’associazione.

“Oggi – ha esordito Bassetti – per la condizione di pandemia in cui ci troviamo è necessaria la prudenza, il rispetto delle restrizioni e delle misure per limitare la diffusione del virus. E tutto questo è anche un atto di carità. Non possiamo cedere alla tentazione di riaprire mettendo a rischio la salute”. “Sono i giovani fra i più penalizzati dagli effetti della pandemia”, ha fatto quindi notare il presidente della Cei sottolineando che “i nostri giovani hanno necessità della cultura dell’incontro, di aggregarsi e crescere insieme. Ecco perché fin da ora dobbiamo progettare il dopo-pandemia”, e “lo sport può avere un ruolo rilevante”.

“Avete fatto bene a scegliere come tema ‘Generare il futuro’ – ha proseguito Bassetti –. Il vostro impegno mostra che l’attività sportiva è volano di crescita personale e collettiva. Ogni atleta è temperato in ogni cosa,” e “lo sforzo di superarsi in qualsiasi disciplina serve anche da stimolo per migliorarsi come persona in tutti gli aspetti della vita”. Lo sport “forgia una persona corretta, sobria, equilibrata, rispettosa dell’altro e delle regole. Generosità, umiltà, sacrificio, costanza, allegria sono le caratteristiche che segnano la pratica sportiva che consente di alimentare anche la solidarietà vero l’altro”. In quest’ottica, ha concluso “lo sport favorisce la fraternità e la comunione”. Di qui l’auspicio che “chi pratica lo sport in forma comunitaria sia un messaggero di gioia, un messaggero della buona notizia”. Infine un augurio: “Possiate correre verso la meta, lasciandovi guidare dall’amore per il prossimo e dal bene comune”.