Papa in Iraq: conferenza stampa aereo, “le donne sono schiave ancora e dobbiamo lottare”

“Le donne sono più coraggiose degli uomini, ma quello è sempre stato così. Ma la donna anche oggi è umiliata”. Così il Papa ha risposto alle domande dei giornalisti, durante la conferenza stampa sul volo di ritorno d Bagdhad a Roma. “Le donne si vendono, le donne si schiavizzano”, la denuncia di Francesco: “Anche nel centro di Roma il lavoro contro la tratta è un lavoro di ogni giorno. Nel Giubileo sono stato a visitare una delle tante case dell’Opera don Benzi. Ragazze riscattate, una con l’orecchio tagliato perché non aveva portato i soldi quel giorno, l’altra portata da Bratislava nel bagagliaio della macchina, schiava, rapita. Questo succede fra noi! La tratta della gente”. “Le donne sono schiave ancora e dobbiamo lottare, lottare, per la dignità delle donne”, l’invito del Papa: “Sono coloro che portano avanti la storia, questa non è una esagerazione, le donne portano avanti la storia e non è un complimento perché oggi è il giorno delle donne. Anche la schiavitù è così, il rifiuto alla donna… Pensare che in un posto è stata fatta una discussione se il ripudio alla moglie deve essere dato per scritto o soltanto orale. Neppure il diritto di avere l’atto di ripudio! Ma questo succede oggi, ma per non allontanarci pensiamo al centro di Roma, alle ragazze che sono rapite e sono sfruttate”.