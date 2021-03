Otto marzo: Parlamento Ue, messaggi della vicepresidente Usa e della premier neozelandese. La plenaria aprirà con un ricordo di Luca Attanasio

Una seduta della commissione parlamentare per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere, presieduta da Evelyn Regner (foto SIR/European Parliament). Sotto la modella e attivista Anja Rubik

“Oggi in Europa le donne guadagnano in media il 14,1% meno degli uomini. Dall’inizio del lockdown, ancor più violenze e femminicidi non conoscono soste. L’indignazione non basta. La violenza sulle donne diventi reato sanzionabile ovunque nello spazio europeo”. Lo afferma David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, che oggi in apertura di plenaria terrà un discorso per la Giornata internazionale della donna. Lo stesso Sassoli annuncia che, per l’occasione, porteranno un loro messaggio video all’Assemblea Ue (ore 17) la premier neozelandese Jacinda Ardern e la vice presidente Usa Kamala Harris.

Nel corso della giornata sono previste altre iniziative: in mattinata la presidente della commissione parlamentare per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere, Evelyn Regner, sarà in diretta su Facebook per rispondere alle domande dei cittadini sullo stato attuale della parità di genere in Europa e su come la pandemia ha aggravato le molte difficoltà che le donne affrontano. Alle 12, ci sarà anche uno scambio Instagram live con la modella e attivista polacca Anja Rubik.

In apertura di plenaria sarà anche osservato un minuto di silenzio in memoria dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, del carabiniere della sua scorta Vittorio Iacovacci, e dell’autista Mustapha Milambo uccisi in Congo.