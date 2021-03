Maltempo: Protezione civile, “domani allerta gialla in Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e su settori di Marche, Campania e Puglia”

“L’area perturbata presente sulle regioni centrali dell’Italia, nella giornata di domani persisterà ancora sul Lazio estendendosi a medio Adriatico e Campania, con nevicate, localmente abbondanti a ridosso delle aree appenniniche centrali”. È quanto sostiene il Dipartimento della Protezione civile, che, sulla base delle previsioni disponibili, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso “un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende ed integra quello diffuso ieri”.

“L’avviso prevede dalla tarda serata di oggi, lunedì 8 marzo, nevicate a quote superiori a 800-1000 metri sui settori appenninici di Abruzzo, Umbria meridionale e Lazio nord-orientale, con apporti al suolo da moderati a localmente abbondanti, e precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo e Molise, in estensione alla Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 9 marzo, “allerta gialla in Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e su settori di Marche, Campania e Puglia”.