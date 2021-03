Diocesi: Ancona, messa dell’arcivescovo Spina per i vent’anni dalla dedicazione della cappella del Seminario regionale

Celebrata ieri l’Eucarestia dall’arcivescovo di Ancona, mons. Angelo Spina, per la ricorrenza della dedicazione della cappella del Seminario regionale. Durante la celebrazione è stata fatta una particolare preghiera per i seminaristi che si sono presentati davanti al vescovo nel 20° dalla dedicazione: quelli che faranno l’ammissione agli ordini, quelli che riceveranno il lettorato, l’accolitato, il diaconato e il presbiterato.

Nell’omelia il presule ha richiamato il brano del Vangelo della domenica e ha evidenziato che “Gesù afferma chiaramente che lui è il tempio di Dio”. “La dimora di Dio non si trova più nel tempio, ma il corpo di Gesù è la vera dimora di Dio. Lui verrà messo a morte, ma il terzo giorno risorgerà. Proprio in forza della sua morte e risurrezione il nostro cuore, a volte intasato da tante mercanzie, ricolmo di tanti idoli, di cattivi compromessi, profanato da tanti peccati, può essere liberato da ciò che lo sporca e porta via la bellezza. Gesù non sopporta che il nostro cuore diventi una bancarella da mercato, ma vuole che sia il luogo dove Dio abita”.