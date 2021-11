Parlamento Ue: in plenaria la situazione in Bielorussia e discorso della leader dell’opposizione Tsikhanouskaya

Sviatlana Tsikhanouskaya (Photo European Parliament)

La leader dell’opposizione bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya parlerà mercoledì 24 novembre (ore 12) nell’emiciclo del Parlamento europeo a Strasburgo in seduta solenne. “La visita della signora Tsikhanouskaya – annuncia una nota dell’Europarlamento, che sarà in plenaria dal 22 al 25 novembre – arriva nel mezzo di una crisi geopolitica al confine polacco-bielorusso. Il regime dittatoriale bielorusso ha incanalato i flussi di migranti, principalmente provenienti dal Medio Oriente, verso il confine del Paese con l’Ue, e in particolare con la Polonia, come risposta alle sanzioni imposte dall’Unione europea”. In risposta, l’Ue “ha deciso di espandere le misure restrittive esistenti sulla Bielorussia per colpire, tra gli altri, le compagnie aeree e i funzionari coinvolti nel trasporto di migranti nelle zone di confine Ue-Bielorussia”. Il giorno precedente, ovvero martedì pomeriggio, i deputati terranno anche un dibattito separato con il Consiglio e la Commissione sulle conseguenze umanitarie e di sicurezza della situazione in Bielorussia e al suo confine con l’Ue.