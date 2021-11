Giovani: mons. Raspanti (Acireale), “diventare loro compagni di viaggio”

“Diventare compagni di viaggio dei giovani per condividere le gioie e le fatiche della vita”. Questo l’invito alla comunità ecclesiale del vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, in prossimità della Giornata mondiale dei giovani a livello diocesano che, per volontà di Papa Francesco, verrà celebrata nella solennità di Cristo Re dell’Universo, domenica 21 novembre 2021, e non sarà più la Domenica delle Palme.

Il tema di quest’anno è “Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto!” (cfr. At 26, 16). La Chiesa propone questa giornata per attenzionare coloro che, iniziando dal presente sono chiamati ad edificare i tempi futuri.

Don Orazio Sciacca, direttore del Servizio per la Pastorale giovanile della diocesi di Acireale, auspica che quest’evento possa essere vissuto dalle comunità parrocchiali assieme ai giovani attraverso incontri di formazione e spiritualità. Per l’occasione è stata presentata un’iniziativa che sarà svolta sui social. Si tratta di un contest ufficiale della Pastorale giovanile diocesana.