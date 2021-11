Sport: Presidenza del Consiglio dei ministri, messi a disposizione 50 milioni di euro a fondo perduto per associazioni e società dilettantistiche

(Foto: Csi)

Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, mette a disposizione 50 milioni di euro di contributi a fondo perduto da destinare alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche, per assicurare ulteriori interventi a sostegno dell’attività sportiva di base, gravate dalla crisi economica causata dalle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. La presentazione delle domande è possibile esclusivamente attraverso la piattaforma web appositamente realizzata dal Dipartimento per lo sport e raggiungibile all’indirizzo www.sport.governo.it dove sono riportate informazioni e pubblicati tutti gli aggiornamenti relativi alle fasi di valutazione e assegnazione dei contributi. Attivato un indirizzo di posta elettronica per l’assistenza domande2021@sportgov.it.