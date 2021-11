Germania: mons. Bode (Osnabrück), “vaccino è obbligo morale per tutti; siamo responsabili anche per i nostri vicini”

Il vescovo di Osnabrück, mons. Franz-Josef Bode, ha nuovamente invitato le persone a vaccinarsi contro il Covid-19. “Essere vaccinati è un obbligo morale per tutti – afferma –. Non siamo responsabili solo per noi stessi, ma anche verso i nostri vicini”. Fatte salve le limitazioni legate “al fatto che ci siano motivi di salute contro di esso”, il vescovo ha rilanciato l’invito ai fedeli della sua diocesi con un comunicato odierno. Non da ultimo, evidenzia Bode, le persone nelle strutture di assistenza agli anziani e gli scolari hanno sofferto per la volontà di alcuni di non vaccinarsi: “Coloro che non si vaccinano dovrebbero tenere a mente che stanno danneggiando i più deboli della società”, ha detto il vescovo che richiama anche il fatto che il comandamento di amare il prossimo richiede un’azione coraggiosa e “quindi usiamo la protezione della vaccinazione per noi stessi e per gli altri”. La diocesi di Osnabrück ha messo a disposizione delle istituzioni sanitarie diversi locali da adibire a centri vaccinali e ha fatto ampia campagna divulgativa per invitare tutti i cittadini a ricorrere al vaccino. In questo senso, è stato comunicato oggi che, nel chiostro della cattedrale di Osnabrück il 4 dicembre, chiunque sia interessato potrà farsi vaccinare senza appuntamento.