Consiglio d’Europa: presidenza italiana, Comitato permanente dell’Assemblea parlamentare a Roma il 25-26 novembre

Il 25 e 26 novembre si riunirà a Roma il Comitato permanente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Apce), per l’inizio del semestre di presidenza italiana del Comitato dei ministri CdE. Il Comitato permanente, che riunisce una sessantina di membri dell’Assemblea, avrà uno scambio di opinioni con il ministro degli Affari esteri italiano, Luigi Di Maio, sulle priorità della Presidenza italiana, e assisterà ai saluti di benvenuto di Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, e Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si svolge lo stesso giorno, si terrà uno scambio di opinioni “sul ruolo degli uomini nel porre fine alla violenza di genere”. Allo stesso tempo, annuncia una nota Apce da Strasburgo, la Commissione dovrebbe approvare una relazione che riveda il Codice di condotta dell’Assemblea per includere l’esplicito divieto di sessismo, molestie sessuali, violenza sessuale.

Interverrà il ministro della Giustizia italiano, Marta Cartabia, durante la discussione di un rapporto sulla lotta alla corruzione, compresi i principi generali di responsabilità politica. È stata inoltre presentata una richiesta per un dibattito di attualità sulla situazione dei migranti al confine con la Bielorussia.

La Commissione permanente celebrerà il 70° anniversario delle Convenzioni di Ginevra con un rapporto sulla crescente sinergia tra il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani. Un rapporto simile, destinato a celebrare il 70° anniversario della Convenzione sui rifugiati del 1951, si concentrerà sulla protezione internazionale dei rifugiati, con un rapporto separato sulla ricollocazione volontaria dei migranti bisognosi di protezione umanitaria e il reinsediamento volontario dei rifugiati.

Altri rapporti che saranno discussi includono l’impatto della pandemia Covid-19 sull’istruzione e sulla cultura, l’interesse superiore del bambino e le politiche volte a garantire un equilibrio tra lavoro e vita privata, la dimensione e gli effetti della pornografia sui diritti umani, nonché la discriminazione nei confronti dei rom nel settore dell’alloggio.

L’incontro si svolgerà presso la Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio giovedì 25 novembre dalle ore 15.00 alle ore 18.30 e venerdì 26 novembre dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30.

Per maggiori informazioni: consultare la pagina speciale sul sito Apce. L’incontro sarà trasmesso in diretta via web (il link sarà nella pagina speciale).