Diocesi: Lucca, stasera incontro on line sul cammino sinodale

Oggi alle ore 21 sul canale youtube della diocesi di Lucca verrà presentata la fase operativa del Cammino sinodale. Sono convocati tutti i membri del Consiglio pastorale diocesano, del Consiglio presbiterale e della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, nonché i direttori e membri degli Uffici pastorali diocesani. L’apertura ufficiale si è svolta il 17 ottobre scorso. Il 19 sera mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, coadiuvato dai tre referenti diocesani per il Cammino sinodale, presenterà i primi passi che a vari livelli verranno fatti. I gruppi si interrogheranno sulla dinamica del “camminare insieme” per riflettere “su come le nostre comunità sanno aprirsi, sanno essere in relazione con il territorio, accogliere le provocazioni della storia, sentire la vita del mondo”, si legge in una nota della diocesi. Ai tre referenti diocesani il compito di coordinare il lavoro sul territorio che si dipanerà nei prossimi mesi, anche sulla base di alcune schede con domande di approfondimento che verranno presentate il 19 sera. Tutto rientra nel Sinodo universale indetto da Papa Francesco aperto il 9-10 ottobre a Roma e che nel nostro Paese si interseca con “Cammino sinodale delle Chiese in Italia”.