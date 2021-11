Infanzia e adolescenza: Casellati, “sono i veri protagonisti dell’Italia e del mondo che verrà. Ascoltiamo la loro voce e costruiamo insieme il nostro futuro”

Bambini e adolescenti “sono stati i grandi invisibili della pandemia. Metterli al centro del nostro progetto per il futuro è una delle priorità di oggi. È un percorso da realizzare insieme, dando voce alle loro idee, alle loro proposte e alle loro richieste”. Lo ha affermato il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel videomessaggio al convegno promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti e il Comitato italiano per l’Unicef in occasione della Giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Per la seconda carica dello Stato, “l’ascolto dei più piccoli va coltivato ovunque nelle sedi dove possono esprimere i loro diritti in maniera formale ma anche nella vita di tutti i giorni – in famiglia, nelle scuole, nei luoghi di sport e di svago – perché solo dando fiducia ai nostri bambini e adolescenti possiamo consentire loro di valorizzare al massimo le loro capacità e di realizzare a pieno la loro inesauribile creatività”. “Non sottovalutiamoli mai”, l’esortazione di Casellati: “Ascoltiamo quello che hanno da dirci per costruire insieme un domani ancora più ricco di opportunità per i loro e i nostri sogni”. “Da loro abbiamo tanto da imparare perché sono i veri protagonisti dell’Italia e del mondo che verrà, la nostra principale risorsa, la nostra inesauribile energia”.