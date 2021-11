Belgio: presidente del Senato positiva al Covid. Salta la  conferenza su Covid e confinamento “Never Alone”

Salta una conferenza promossa in Senato dalla Fidif sul Covid e il confinamento vissuto soprattutto da giovani e anziani, perché la presidente del Senato Stephanie D’Hose ha il Covid e non può pertanto partecipare al colloquio. Alla conferenza doveva partecipare anche la coppia reale del Belgio, Re Alberto II e sua moglie la Regina Paola, ma essendo stati in contatto con la presidente D’Hose, il 10 novembre scorso, non possono partecipare anche loro al colloquio. E’ una nota della Conferenza episcopale belga a dare la notizia. “Questi cambiamenti, oltre al rischio di apparire contro la prudenza sanitaria organizzando qualcosa in questi tempi, hanno portato i responsabili delle religioni riconosciute e delle filosofie non confessionali a decidere, su proposta dei moderatori della FIDIF, a rinviare la conferenza a martedì 15 marzo 2022”. Il simposio in Senato aveva scelto per tema il “Covid e confinamento – Come hanno vissuto i giovani e gli anziani del nostro Paese il confinamento e in che misura le loro convinzioni spirituali e/o filosofiche sono state fonte di ispirazione?”. Da qui il titolo: #NeverAlone.