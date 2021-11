Polonia-Bielorussia: evacuati accampamenti di fortuna al valico, persone trasferite in magazzino per la logistica

Nelle scorse ore gli accampamenti di fortuna al valico di confine tra la Bielorussia e la Polonia sono stati evacuati e i migranti trasferiti in un magazzino per la logistica adibito a centro di accoglienza. Tuttavia, le notizie e le immagini che arrivano da giornalisti indipendenti che seguono le vicende bielorusse non sono confortanti. Sembrerebbe essere confermato il primo caso di Covid-19 all’interno della struttura.

Inoltre, un piccolo camion che prepara cibo e bevande, ovviamente a pagamento, si trova all’esterno della struttura: le autorità bielorusse hanno prontamente predisposto un piccolo ufficio per cambiare moneta e i prezzi in poche ore si sono quintuplicati. Sembra che una nuova speculazione sia appena cominciata.