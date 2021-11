Diritti infanzia: Meter, domani “Vestiamoci di diritto”

La Convenzione dei diritti dell’infanzia (20 novembre 1989) afferma che tutti i bambini del mondo hanno dei diritti fondamentali che in ogni modo devono essere rispettati. Dall’approvazione “molti sono i progressi compiuti sul fronte della tutela dei diritti dei bambini, ma non bastano, non possono bastare se ancora nel mondo esistono la povertà, la malnutrizione, il lavoro minorile, lo sfruttamento, la pedofilia, la pedopornografia, la trascuratezza, la discriminazione”, si legge in un comunicato dell’associazione Meter fondata e presieduta da don Fortunato Di Noto.

Il 20 novembre ogni anno diventa un’occasione per rinnovare l’impegno verso i piccoli; per questo, “in occasione della giornata dei diritti l’Associazione propone l’iniziativa “Vestiamoci di diritto” che prevede, spiegano da Meter, “la decorazione di una maglietta ispirandosi ad un diritto elencato nella Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo. L’iniziativa è indirizzata principalmente alle classi degli istituti comprensivi, ai gruppi parrocchiali e sportivi e invita i bambini ad esprimere ed ad affermare in maniera creativa i loro diritti. L’occorrente è semplice e di facile reperibilità: una maglietta (non necessariamente nuova e di qualsiasi colore), colori di ogni tipo, cartoncini, materiali vari applicabili alla maglia e soprattutto tanta fantasia”.

Al termine della realizzazione i bambini indosseranno la maglia e l’insegnante/educatore farà la foto della maglia di ogni bambino o dell’intero gruppo classe. L’Associazione avrà cura di ricevere le foto e pubblicarle sui suoi canali social, Facebook e Instagram. Le foto devono essere inviate a segreteria@associazionemeter.org. Per ulteriori informazioni contattare la segreteria allo 0931 564872.