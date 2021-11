Diocesi: Caritas Messina, domani si presenta il video “Lavoro è dignità”

Lavoro, pandemia, crisi economica, storie di speranza e riscatto, questi i temi del video “Lavoro è Dignità” che, partendo dall’esperienza dei tirocini formativi, racconta uno spaccato del mondo del lavoro attraverso le storie dei protagonisti.

Scritto e diretto da Angelo Campolo, attore e regista messinese, il video ha anche l’obiettivo di far emergere due aspetti: quello informativo legato all’attività messa in campo dalla Caritas di Messina (il racconto del progetto “Lavoro è dignità”) e quello umano, più universale, legato alle storie delle persone coinvolte, che provi a svincolarsi dai cliché con cui di solito vengono raccontati “i disoccupati” per cercare di far affiorare le fragilità umane e sociali che spesso stanno dietro la mancanza di lavoro.

“Lavoro è dignità” è un progetto finanziato dai fondi 8xmille dal 2018: ad oggi ha avviato al lavoro più di 100 persone di cui almeno 25 giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni. Il progetto è articolato sul territorio della diocesi nelle 4 zone pastorali (Messina, zona Tirrenica, zona Jonica, Isole Eolie) attraverso un processo di animazione delle Comunità, delle categorie professionali e degli Enti locali, nell’individuazione, selezione e accompagnamento dei tirocinanti e delle aziende ospitanti e vede anche il coinvolgimento del progetto Policoro. Quest’iniziativa s’inserisce all’interno della celebrazione della quinta Giornata mondiale dei poveri 2021 dal titolo “I poveri li avete sempre con voi” ( Mc 14,7) e vuole essere un importante momento di riflessione sui temi legati al mondo del lavoro in una prospettiva pedagogica.