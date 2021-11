Conferenza sul futuro dell’Europa: oggi è il turno del terzo panel dei cittadini. Si elaborano proposte su clima, ambiente e salute

Terzo fine settimana di novembre significa riunione del terzo panel dei cittadini nel contesto della Conferenza sul futuro dell’Europa. Come previsto dal calendario della Conferenza, i 200 cittadini a cui è affidato il compito di preparare proposte sui temi del cambiamento climatico, ambiente e salute si incontreranno in modalità virtuale. Anche i primi due panel si sono riuniti con la stessa modalità negli scorsi fine settimana, il quarto panel lo farà il prossimo weekend. È la seconda volta che i panel si riuniscono. I lavori del panel si apriranno oggi alle ore 17 e si chiuderanno nel tardo pomeriggio di domenica 21 novembre. Si potranno seguire le sessioni di apertura e chiusura sul canale del Centro multimediale del Parlamento. Le consultazioni prenderanno il via dal report del primo incontro che, come per gli altri panel, ha suddiviso l’ampio tema in cinque ambiti scelti in base a priorità espresse. I cinque ambiti sono: stili di vita migliori; tutelare il nostro ambiente e la nostra salute; riorientare la nostra economia e i nostri consumi; verso una società sostenibile; prendersi cura di tutti. Per ognuno di questi temi i cittadini hanno già individuato alcune specificazioni che dovranno essere approfondite nel confronto di questo fine settimana. Questo terzo panel avrà ancora a diposizione una riunione a gennaio a Natolin (Varsavia), prima di presentare le proprie raccomandazioni alla plenaria della Conferenza prevista a gennaio.