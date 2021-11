Università: Lumsa, il 22 novembre l’inaugurazione dell’anno accademico con Giuseppe Busia

Lunedì prossimo, 22 novembre, si svolgerà a Roma la Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2021-2022, il tradizionale appuntamento universitario che darà ufficialmente il via all’82° anno dell’Università Lumsa. La cerimonia – informano i promotori – si aprirà con i saluti istituzionali del card. Giovanni Lajolo, presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Università Lumsa. A seguire, il rettore, Francesco Bonini, relazionerà sulle attività svolte dall’Ateneo nell’anno accademico appena concluso e introdurrà l’ospite di punta di questa 82esima Cerimonia di Inaugurazione: Giuseppe Busia, presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Il Prof. Busia dialogherà con gli studenti e le studentesse dell’Università in merito a questioni specifiche dell’Autorità. A conclusione della cerimonia, prima dell’assegnazione dei Premi di Laurea Petrocchi, Pizzardo e Tincani rivolti ai migliori laureati magistrali dell’Università Lumsa, Pietro Lo Iacono, ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico nel Dipartimento di Giurisprudenza della sede di Palermo, terrà la prolusione su: “Il diritto canonico e la letteratura italiana. La scelta dello stato di vita da Dante Alighieri ai nostri giorni”. L’evento sarà moderato da Benedetta Rinaldi, laureata all’Università Lumsa e oggi giornalista e conduttrice Rai. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canaleYouTube dell’Università.