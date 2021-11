Scherma paralimpica: Coppa del Mondo, argento per Betti e Pasquino, bronzo per Lambertini

(foto di Augusto Bizzi/Cip)

Inizia bene l’avventura dell’Italia alla Coppa del Mondo di scherma paralimpica a Pisa, infatti dopo la prima giornata la nazionale azzurra può vantare due medaglie d’argento ed una di bronzo. Le prime due medaglie sono arrivate dal fioretto maschile di categoria A, disciplina nella quale Matteo Betti ha ottenuto la medaglia d’argento ed Emanuele Lambertini quella di bronzo, perdendo 15-11 in semifinale con il magiaro Osvath, che già lo aveva eliminato nella rassegna paralimpica. Il gradino più alto del podio lo ha ottenuto l’ungherese Richard Osvath, medaglia d’argento in carica in questa gara ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, che ha battuto l’italiano 15-13 in finale. Degli altri italiani impegnati si segnala l’uscita di Elio Iozzi ai gironi e di Alberto Morelli nel tabellone dei 32. L’altro argento azzurro l’ha ottenuto Rossana Pasquino nella spada femminile di categoria B, con un percorso netto interrotto in finale dalla bielorussa Kristina Fiaklistava che l’ha battuta 7-3. Da segnalare anche Matilde Spreafico, uscita ai gironi, Alessia Biagini e Michela Pierini eliminate nel tabellone dei 16. Nella spada maschile categoria B, sesto posto per Gianmarco Paolucci, eliminati nel tabellone dei 16 Davide Costi e Michele Massa, fermato ai gironi Michele Vaglini. Nella sciabola femminile categoria A, sesto posto per Andreea Mogos, uscite nel tabellone dei 16 invece Sofia Brunati, Veronica Martini e Loredana Trigilia, eliminata ai gironi Elisa Molteni.