Parlamento Ue: aumento contagi Covid, plenaria online? Sassoli, “reintrodurre partecipazione a distanza dalla prossima settimana”

A partire dalla prossima settimana, i membri del Parlamento europeo potranno nuovamente partecipare a dibattiti e votazioni a distanza. Questa è la proposta presentata oggi dal presidente del Parlamento europeo in risposta all’aumento dei casi di Covid-19 in tutta Europa. In una e-mail a tutti gli eurodeputati, il presidente Sassoli ha affermato: “Nelle ultime due settimane, la situazione epidemiologica generale all’interno dell’Unione si è deteriorata, con un aumento dei casi e dei ricoveri ospedalieri registrati ovunque. Negli ultimi giorni, ho ascoltato le preoccupazioni sollevate da molti di voi. Ho anche consultato il Segretario generale e il Servizio medico per preparare una risposta che possa essere la migliore possibile in vista di nuovi sviluppi”. “Durante la Conferenza dei Presidenti di oggi, ho proposto – a partire dalla prossima settimana – la reintroduzione della partecipazione a distanza in Parlamento. Una volta che la proposta sarà approvata, i deputati potranno partecipare a distanza ai dibattiti e alle votazioni in plenaria e nelle commissioni”. Per la prossima settimana è fissata una plenaria a Strasburgo (22-25 novembre), che, a questo punto, potrebbe tornare on line.