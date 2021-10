Libri: domani il metropolita Hilarion sarà in Vaticano con il card. Parolin per Dostoevskij

Il Metropolita Hilarion di Volokolamsk, presidente del Dipartimento per le relazioni esterne del Patriarcato di Mosca, sarà presente in Vaticano in occasione della presentazione del libro “Vladimir Solov’ëv/Fëdor Dostoevskij”, a cura di Giuseppina Cardillo Azzaro e Pierluca Azzaro, del quale firma la prefazione. L’appuntamento è in programma domani, martedì 5 ottobre, alle 18 nell’Aula Papa Benedetto XVI del Campo Santo Teutonico. All’evento – informano i promotori – parteciperanno inoltre il card. Pietro Parolin, segretario di Stati vaticano; padre Mauro Giuseppe Lepori, abate generale dell’Ordine Cistercense; Alexander Avdeev, ambasciatore della Federazione Russa presso la Santa Sede; e Pietroluca Azzaro, docente all’Accademia “Sapientia et Scientia” e all’Università Cattolica del Sacro Cuore. “Con essa – scrive il metropolita Hilarion nella prefazione, a proposito della pubblicazione che verrà presentata – si onora Dostoevskij in occasione del duecentesimo anniversario della sua nascita in modo veramente degno e adeguato, perché si testimonia l’autentica apertura alare della sua figura e del suo messaggio che egli stesso, in una lettera scritta a Natalia Mikhailovna Fonvizina dopo quattro anni di lavori forzati, sintetizzò così: ‘In questi anni ho composto dentro di me un credo in cui tutto per me è chiaro e sacro. Questo credo è molto semplice, eccolo: credere che non c’è niente di più bello, di più profondo, di più simpatico, di più ragionevole, di più coraggioso e di più perfetto di Cristo’”.