Yemen: Iacomini (Unicef Italia), “due bambini uccisi vicino Sana’a ed altri feriti gravemente. Dal 2015 quasi 10mila, basta così”

“Due bambini, un fratello e una sorella, di due e quattro anni, sono stati uccisi a causa dell’escalation dei combattimenti a Ma’arib, a nord-est della capitale dello Yemen, Sana’a”. Lo ha dichiarato Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia, riferendo la notizia avuta ieri dal rappresentante Unicef in Medio Oriente e Nord Africa. “Altri cinque bambini – ha proseguito Iacomini – sembrano feriti, uno sarebbe un neonato di sette mesi. Alcuni di loro sono in condizioni critiche”. “Questo è il numero più alto di bambini uccisi e feriti in questa area dopo mesi di pesanti combattimenti dentro e intorno alla città”, ha aggiunto il portavoce di Unicef Italia, denunciando che “in Yemen proseguono le violenze contro bambine e bambine in maniera indiscriminata è inaccettabile e contro ogni norma del diritto umanitario. Le bambine e i bambini non sono un target vanno protetti!”. “Dal 2015 in Yemen, quasi 10.000 bambini sono stati uccisi o feriti, un numero impressionante che non può lasciarci indifferenti. Basta così”, ha concluso Iacomini.