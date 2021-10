Diocesi: Arezzo, la basilica di San Francesco eretta nuova parrocchia

Chiese in Italia

Nel giorno in cui la Chiesa ricorda e festeggia san Francesco, patrono d’Italia e fondatore dell’Ordine che da lui prese il nome, la Chiesa aretina-cortonese-biturgense celebra questo anniversario con una notizia attesa da tempo.

A seguito della richiesta fatta da mons. Riccardo Fontana, vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, visti i riferimenti normativi, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha decretato “l’erezione della parrocchia di san Francesco, in Arezzo, ente civilmente riconosciuto”.

L’annuncio, si legge in una nota della diocesi, è stato dato direttamente dal vescovo, alle 18.30, durante la solenne celebrazione eucaristica nella basilica di san Francesco, alla presenza di fedeli, otto cresimandi che, nell’occasione, hanno ricevuto il sacramento della Confermazione e di varie autorità cittadine.

Nel dare l’annuncio della nuova parrocchia aretina, mons. Fontana ha annunciato anche il nome del parroco: si tratta di padre Francesco Bartolucci, frate minore conventuale, che mantiene anche la parrocchia della Badia.