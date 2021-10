San Francesco: Patton (custode Terra Santa), un video dedicato al Cantico delle Creature e alle encicliche Laudato si’ e Fratelli tutti

È tutto dedicato all’attualità del Cantico delle creature, che viene recitato da oltre 800 anni, e alle encicliche “Laudato si’” e “Fratelli tutti” il video di padre Francesco Patton, custode di Terra Santa, diffuso dal Christian Media Center in occasione della festa di San Francesco d’Assisi che si celebra oggi, 4 ottobre. Nel video il custode rimarca come tutto “il Creato è una grande fraternità perché tutte le creature sono uscite dalla paternità di Dio”. “Il Cantico delle creature, ha aggiunto, è “un testo di grande attualità” tanto più se messo vicino alle due encicliche “Laudato si’” e “Fratelli tutti” che “indicano linee di conversione e di spiritualità”. La “Fratelli tutti” incarna, in particolare, “il cuore del pensiero francescano, della fraternità” e offre “un paradigma per apprendere come essere fratelli” che è quello del “Buon Samaritano” da declinare nei vari ambiti fino a quello dei credenti di fede diverse.