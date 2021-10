Arrivato ieri sera a Roma per partecipare all’incontro “Fede e scienza: verso Cop26” e all’incontro internazionale per la pace promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, il Patriarca ecumenico Bartolomeo I ha incontrato il rabbino Noam Marans, direttore del dipartimento per le relazioni interreligiose dell’American-Jewish Committee, ed il Grande Imam di Al-Azhar Ahmed al-Tayyeb. A renderlo noto è una nota del Patriarcato ecumenico diffusa questa mattina.