Papa Francesco: aiuti al Sud Sudan per le inondazioni e alla Grecia per i roghi

(Foto ANSA/SIR)

“A seguito delle forti piogge e delle inondazioni devastanti che nell’agosto scorso hanno colpito il Sud Sudan, causando oltre 12mila sfollati, con circa 6mila case danneggiate o distrutte e ingenti danni materiali”, il Papa, mediante il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, ha stabilito di inviare 75mila dollari come contributo alle attività di emergenza e a programmi di sostentamento della popolazione nella diocesi di Malakal, duramente colpita. Il Santo Padre – informa inoltre il dicastero pontificio – ha disposto di inviare un primo contributo di 50mila euro a sostegno delle popolazioni che in Grecia, ancora nell’agosto scorso, hanno riportato gravi perdite per i roghi divampati sull’isola di Evia, nella penisola dell’Attica e nella Regione del Peloponneso, distruggendo oltre 100.000 ettari di terreno, campi e raccolti. Tale somma sarà destinata alle attività promosse sul territorio da Caritas Hellas. “I contributi inviati – si legge nel comunicato – vogliono esprimere il sentimento di spirituale vicinanza e paterno incoraggiamento da parte di Papa Francesco nei confronti delle persone e dei territori colpiti. Essi accompagnano la preghiera e sono parte degli aiuti che si stanno attivando in tutta la Chiesa Cattolica, che coinvolgono pure numerosi organismi di carità”.