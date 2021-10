Diocesi: Caserta, stasera la presentazione di un volume e una messa a un anno dalla scomparsa di mons. D’Alise

Mons. Giovanni D'Alise

Stasera, alle ore 19, nell’anniversario della morte di mons. Giovanni D’Alise, pastore di Caserta scomparso a causa del Covid un anno fa, nella cattedrale, in piazza Duomo, sarà celebrata una santa messa presieduta dal vescovo, mons. Pietro Lagnese.

“A un anno dall’inaspettata e prematura dipartita di mons. Giovanni D’Alise – spiega mons. Lagnese – la Chiesa di Caserta desidera raccogliersi in preghiera per affidare la sua persona alla misericordia del Padre e manifestare sinceramente la sua gratitudine per il servizio che egli rese in questa diocesi. Vogliamo rendere grazie al Signore per il dono della sua vita e, in particolare, per il grande impegno profuso, nei sei anni di suo ministero episcopale nella nostra Chiesa, a favore del popolo di Dio a lui affidato”.

Alla celebrazione parteciperanno anche altri confratelli vescovi, in ricordo della figura e dell’azione pastorale di mons. D’Alise. La santa messa sarà trasmessa sulla pagina Facebook della diocesi e anche sul canale televisivo Gigli Tv 623.

In precedenza, alle 17.30, nella Biblioteca diocesana di Caserta (l’incontro è riservato ai possessori di greenpass), sarà presentato il volume degli scritti di mons. Giovanni D’Alise, “Ama sempre la chiesa”, che negli anni del suo episcopato casertano volle offrire alla città e alla comunità dei fedeli, pubblicati per lo più sul periodico diocesano “Il poliedro”, diretto da Luigi Nunziante. L’incontro segna anche la riapertura della Biblioteca diocesana con don Edoardo Scognamiglio come responsabile.