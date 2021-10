Parlamento Ue: plenaria a Strasburgo, deputati in emiciclo oppure collegati on line. Sassoli ancora convalescente

Roberta Metsola (foto SIR/European Parliament)

È stata la vicepresidente maltese, Roberta Metsola, ad aprire nel tardo pomeriggio di oggi la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, che si protrarrà sino al 7 ottobre. Il presidente David Sassoli, come ha confermato il direttore della comunicazione Jaume Duch, è infatti ancora in convalescenza in Italia. Da lì presiederà comunque alcune riunioni di lavoro on line, compresa la riunione dei presidenti dei gruppi parlamentari. Diversi i temi all’ordine del giorno della plenaria, fra cui i rapporti Ue-Usa, la situazione dei profughi al confine tra Polonia e Bielorussia, alcuni temi a carattere economico e sociale. Mercoledì risuoneranno in aula le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sui Pandora Papers, “implicazioni sugli sforzi per combattere il riciclaggio di denaro, l’evasione e l’elusione fiscale”, come precisa una nota dell’Euroassemblea (come noto, sono coinvolti anche alcuni leader politici europei tra i quali il premier ceco Andrej Babis). È prevista una votazione sulla risoluzione nella prossima tornata di fine ottobre.

Lo stesso Duch ha spiegato che “anche questa sessione si svolge in forma mista”, per cui i deputati possono scegliere di essere presenti a Strasburgo oppure lavorare in remoto. “Potrebbe essere l’ultima sessione in questa forma mista”, la puntualizzazione del direttore della comunicazione. In effetti il palazzo del Parlamento appare poco frequentato: diversi uffici di eurodeputati sono chiusi, in sala stampa ci sono diverse postazioni di lavoro vuote.