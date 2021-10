Solidarietà: on line ricerca sul welfare cattolico con testimonianze di 50 anni di Caritas

“Caritas: parlano i testimoni. Memorie e proposte per guardare al futuro”. È il titolo del volume di taglio narrativo che esce oggi on line sul sito di Caritas italiana e che fa parte di una approfondita ricerca sul welfare cattolico, curata da Massimo Campedelli, Giorgio Marcello, Renato Marinaro, Francesco Marsico, Sergio Tanzarella. Nel suo insieme la ricerca “Dentro il welfare che cambia. 50 anni di Caritas, al servizio dei poveri e della Chiesa”, risultato di quasi un anno e mezzo di lavoro, mette a disposizione una notevole quantità di materiale analitico, documentale, narrativo, statistico su quanto Caritas italiana, insieme alle Caritas diocesane, ha svolto in Italia e a livello internazionale, al servizio della Chiesa e con chi si trova condizione di maggiore bisogno. Si tratta di quattro volumi, ognuno con un taglio specifico: socioculturale, sui fondamentali del welfare religioso e sulle categorie analitiche per comprendere i fenomeni più rilevanti; ricostruttivo e analitico – su ruolo, funzioni e attività svolte dalla Caritas italiana; narrativo – in cui si dà voce alle testimonianze di alcuni attori a diverso titolo protagonisti di questi 50 anni; teologico pastorale – secondo la lettura di un pool di studiosi e le conclusioni della Caritas stessa. Da qui a fine anno verranno pubblicati anche gli altri tre volumi della ricerca. “Un cammino che prosegue, con la consapevolezza che i soggetti del welfare di ispirazione ecclesiale hanno sicuramente di fronte due grandi sfide: contribuire allo sforzo di ripartenza del Paese nonostante il dramma pandemico e senza lasciare nessuno indietro; ma anche offrire un contributo al percorso del Sinodo della Chiesa italiana, favorendo in ogni comunità uno sguardo dal basso”, spiega Caritas italiana. Il prossimo 16 ottobre sarà inoltre pubblicato il Rapporto su povertà ed esclusione sociale intitolato “Oltre l’ostacolo”.