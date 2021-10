Chiese Basilicata: domani a Matera ritiro regionale del clero con il card. Comastri

È in programma per domani, martedì 5 ottobre, a Matera, presso la Casa di spiritualità Sant’Anna, il ritiro spirituale del clero delle diocesi lucane. In occasione del 30° anniversario della visita apostolica in Basilicata di san Giovanni Paolo II, il ritiro sarà tenuto dal card. Angelo Comastri, arciprete emerito della basilica papale di San Pietro in Vaticano.

Dopo la preghiera dell’Ora media prevista alle 9.45, il card. Comastri offrirà le sue meditazioni. Nel pomeriggio, alle 17, il porporato presiederà nella cattedrale di Matera la celebrazione eucaristica concelebrata da vescovi e sacerdoti della Basilicata.