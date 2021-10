Diocesi: Treviso, al via la Settimana sociale sul tema “Transizioni”. Apertura stasera con il card. Zuppi

Un appuntamento in “anteprima”, promosso nell’ambito delle iniziative per il mese del creato, che ha avuto giovedì scorso, tra gli ospiti, il biblista Ermes Ronchi; seguito dalle consuete quattro serate, nella prima delle quali, questa sera alle 21 (Treviso, auditorium San Pio X) interverrà l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Maria Zuppi.

“Transizioni. La sfida della sostenibilità in un mutamento d’epoca” è il tema della 35ª Settimana sociale dei cattolici trevigiani. Formula simile a quella dello scorso anno, con gli incontri tenuti in presenza e trasmessi anche in streaming in almeno sette punti della diocesi, oltre che sul canale YouTube della diocesi. Ma con un’ambizione in più, quella di proporre il “lancio” di un tema che ci accompagnerà per tutto l’anno, grazie al neonato “Network per il bene comune”, una rete capace di creare un calendario di iniziative lungo un intero anno, diffuso nel tempo e nel territorio.

I promotori della Settimana sociale sono “La vita del popolo”, l’Azione Cattolica di Treviso, il Meic (Movimento ecclesiale di iniziativa culturale), l’Ufficio diocesano di Pastorale sociale, con la collaborazione di “Partecipare il presente” e del Collegio Pio X.

“Avvertiamo che la terribile esperienza della pandemia, ancora in corso, accelera e rende più evidente il cambiamento d’epoca che ci troviamo ad affrontare – spiegano i promotori –. Si tratta, allora, di riprendere il cammino, nella consapevolezza di avere, nella Dottrina sociale e nel magistero di Papa Francesco, non solo una ‘bussola’, ma anche un contributo di «profezia», rispetto ai tempi nuovi che ci attendono. ‘Transizioni’ ci sembra il titolo più adeguato per descrivere la nostra attuale condizione, il trovarci ‘sulla faglia’ di tale cambiamento d’epoca”. Un prospettiva che mette la Settimana di Treviso in stretto legame con l’imminente Settimana sociale nazionale di Taranto.

Il card. Zuppi, preceduto dall’introduzione del vescovo di Treviso, mons. Michele Tomasi, interverrà sul tema: “La Dottrina sociale e la ‘profezia’ di Francesco: ‘strumenti’ per abitare il mutamento d’epoca”. Domani, alle 20.30, seconda serata su “Sostenibilità: sfida e compito necessario per gli attori sociali”; relazione di Chiara Mio, docente all’Università Ca’ Foscari e presidente di Friuladria.