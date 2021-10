Arte: Roma, inaugurata la mostra “Alzati e cammina” sulla resurrezione di Lazzaro alla presenza di mons. Migliavacca

È stata inaugurata dal vescovo di San Miniato, mons. Andrea Migliavacca, la mostra “Alzati e cammina” sulla resurrezione di Lazzaro in 40 opere di artisti contemporanei in corso di svolgimento alla Camera dei deputati al complesso Valdina fino a venerdì 8 ottobre. Si tratta di un’esperienza artistica unica nel suo genere che si è creata nella piccola parrocchia di Pino della diocesi di San Miniato e che ha visto, dal 1982, ogni anno arrivare, in occasione del palio di San Lazzaro organizzato dalla parrocchia, una nuova opera d’arte ispirata alla pagina del Vangelo di Giovanni nella quale si racconta della resurrezione di Lazzaro.

“Il succedersi delle scene dei diversi dipinti ci fa immaginare anzitutto lo sguardo di Gesù: è lo sguardo dell’amico, di chi piange di fronte alla morte, del Signore della vita e si intravvede come il Signore guarda l’umanità, guarda anche te”. Con queste parole il vescovo Migliavacca ha inaugurato la mostra, promossa da Maria Teresa Baldini e coordinata da Fabrizio Mandorlini.

“Allo stesso tempo si può anche cogliere lo sguardo dell’amico Lazzaro, riportato in vita: è lo sguardo di stupore, di amicizia, di gratitudine, di affidamento – ha aggiunto il presule -. Ed è anche il nostro sguardo quando in Gesù sappiamo vedere l’amico, il risorto, colui a cui affidare finalmente la nostra vita. È una felice occasione quella di offrire alla visione di tanti in questa mostra la raccolta di quadri su Lazzaro; la speranza è che si rinnovino i nostri sguardi, capaci di vedere e di accogliere la vita e per questo resi luminosi per annunciare la speranza e la forza del Risorto, vivo in mezzo a noi, in un mondo che ha bisogno di consolazione e di pace. La partecipazione a questa mostra sia anche per noi un passare dal buio del sepolcro alla luce della vita donata”.

Le opere sono state realizzate da Giorgio Giolli, Franco Giannoni, Pietro Marchesi, Sauro Mori, Dilvo Lotti, Gioacchino Calloni, Stefano Ghezzani, Bruna Scali, Enrico Fornaini, Paolo Caponi, Salvatore Fiume, Remo Brindisi, Ernesto Treccani, Emilio Tadini, Trento Longaretti, Saverio Terruso, Luciano Cottini, Dimitri Plescan, Teresa Borruso, Glauco Baruzzi, Paolo Baratella, Bruno Gandola, Luca Vernizzi, Vincenzo Sorrentino, Natale Addamiano, Stefano Pizzi, Sabina Capraro Colantuoni, Luciana Manelli, Michele Zappino, Roberto Roberti, Mario Colonna, Michele Livio Paloscia, Laura Panno, Ermanno Poletti, Vincenzo Denti, Pietro Marchese. La mostra ha il patrocinio del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, dell’Unione cattolica artisti italiani e dell’Accademia di Belle Arti di Brera.