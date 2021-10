Università Cattolica: una settimana di incontri per sensibilizzare al valore del dono. Ospiti Ruggeri e Zamagni

Torna il Dono day dell’Università Cattolica. L’edizione 2021 si allarga sul territorio di Piacenza e Cremona e si amplia nel tempo: l’avvio è fissato il 4 ottobre alle 11.30 con l’intervento a Piacenza del presidente della Nazionale italiana cantanti, Enrico Ruggeri, che racconterà agli studenti l’impegno costante dell’associazione per la solidarietà, con particolare riferimento alle Partite del cuore e si chiuderà l’8 ottobre con un contributo su “L’economia del dono”, curato da Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali. Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta sui canali social @Unicatt.

La settimana sarà arricchita da oltre 30 incontri tra Piacenza e Cremona, in cui docenti e testimonial declineranno il tema del donare sotto il profilo formativo, giuridico ed economico. L’evento rappresenta un’occasione preziosa “per riflettere sul dono come una componente importante del vivere contemporaneo – sottolineano i presidi del campus, che apriranno la settimana lunedì 4 ottobre alle 11.30 in Auditorium Mazzocchi –. La riflessione teorica da già tempo considera, accanto all’economia di mercato e allo Stato, anche il ruolo dell’economia civile e quindi del volontariato, del terzo settore e di tutte quelle attività che non sono spinte primariamente dall’erogazione di beni pubblici o dal raggiungimento di certi livelli di profitto, ma proprio dal benessere collettivo, dalle relazioni tra le persone, dalla solidarietà”.