Diocesi: Acqui, causa maltempo rinviata la preghiera ecumenica per il “Tempo del Creato” prevista stasera

A causa delle avverse condizioni meteo, per le quali è atteso un peggioramento nelle prossime ore, l’incontro ecumenico in programma questa sera ad Acqui Terme è stato rinviato a data da destinarsi. Ne dà notizia la diocesi spiegando che la decisione è stata presa “in accordo con il vescovo Testore”. L’iniziativa è promossa da Commissione diocesana per l’ecumenismo, Azione Cattolica, Movimento adulti scout cattolici, Equazione e parrocchie cittadine.

La chiesa di San Francesco avrebbe dovuto ospitare, alle 20.45, una preghiera e riflessione ecumenica per il “Tempo del Creato” guidata da mons. Luigi Testore, dal pastore Gregorio Plescan della Chiesa metodista di San Marzano Oliveto e dal parroco della Chiesa ortodossa rumena, Vasile Cican.