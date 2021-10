Gmg Lisbona 2023: card. Clemente (patriarca), “la Giornata mondiale si terrà dal 1° al 6 agosto 2023”

“È un’immensa gioia annunciare che la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona si svolgerà dall’1 al 6 agosto 2023. L’annuncio delle date della Gmg, il giorno di S. Francesco d’Assisi, è un momento importante per tutti noi. I giovani di tutto il mondo non vedevano l’ora di conoscer le date per preparare il loro arrivo a Lisbona. Speriamo che questi 22 mesi che ci condurranno alla Gmg possa essere un tempo di evangelizzazione per tutti”. Così il cardinale patriarca di Lisbona Manuel Clemente ha annunciato questa mattina le date della prossima Gmg di Lisbona 2023. Al momento, il team di lavoro che forma il Comitato locale (Col), l’organo esecutivo della Gmg, conta già 400 volontari in gran parte portoghesi.