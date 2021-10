Disuguaglianze: Oxfam, al via campagna sui lasciti testamentari

Credere nella lotta contro ogni forma di disuguaglianza, discriminazione ed esclusione degli altri. Con questo messaggio Oxfam Italia lancia oggi la campagna 2021 sui lasciti testamentari che vede protagonista l’attrice Sandra Ceccarelli, per la prima volta testimonial dell’organizzazione non profit. Un manifesto di speranza e valori che possono esistere anche dopo di noi. “Ho partecipato a questo progetto perché credo che ognuno di noi possa dare un contributo per costruire un mondo migliore – ha detto Sandra Ceccarelli -. Il lascito testamentario è una scelta importante, perché consente di affermare per sempre i valori nei quali abbiamo creduto in vita e permette di realizzare progetti concreti che durano nel tempo. Credo che lasciare anche solo una piccola parte del proprio benessere a chi ne ha più bisogno aggiunga un ultimo buon senso alla vita che si è vissuta”. Sono due gli ambiti che attraverso la campagna sarà possibile sostenere: gli interventi per garantire l’accesso all’acqua pulita e ai servizi igienico sanitari, in Paesi distrutti da anni di guerra, cambiamento climatico e pandemia; il lavoro quotidiano per il contrasto alla povertà educativa e all’abbandono scolastico dei ragazzi italiani e stranieri che nelle molte periferie del nostro Paese rischiano di arrendersi dopo l’ultimo anno segnato dalla pandemia. “Combattere ogni forma di disuguaglianza ed esclusione è per noi un valore imprescindibile da rinnovare e tramandare – ha aggiunto Luigi Lingelli, responsabile della campagna per Oxfam Italia – . Il lascito testamentario è un’opportunità per ribadire le scelte fatte durante la propria esistenza, per cambiare le vite dei più fragili attraverso interventi concreti e duraturi, per essere ricordati per la propria generosità e sensibilità. È una scelta che non lede i diritti dei propri familiari e alla portata di tutti, perché per farla non occorre possedere enormi sostanze. La campagna di Oxfam è concepita come una dichiarazione per rendere eterni i propri valori, per sancire quello in cui si crede e affermarlo per sempre”. Per maggiori info e aderire alla campagna si può andare su: https://www.oxfamitalia.org/lasciti/ o chiamare il numero verde 800991399.