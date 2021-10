Pontificia Università Santa Croce: Faro (Fac. Filosofia), “ricercare con amore la perfezione umana nel proprio lavoro”

La lezione inaugurale del nuovo anno accademico alla Pontificia Università della Santa Croce è stata affidata a Giorgio Faro, professore della Facoltà di Filosofia, il quale ha offerto una “Indagine sul senso del lavoro”, sottolineando in particolare la valenza vocazionale che qualsiasi professione umana abbraccia.

Il lavoro, infatti, non può ridursi a mero “lavorismo” in cui l’uomo tenta l’ebbrezza di sentirsi come Dio – ha spiegato il filosofo –, ma si qualifica come il “ricercare con amore la perfezione umana nel proprio lavoro e, al contempo, prendersi sul serio come persone, così come i destinatari del nostro lavoro o i nostri colleghi”.

Si lavora certamente per il fine oggettivo di produrre un’opera perfetta, ma anche con un’intenzione assai più particolare e profonda: servire la persona altrui e per sostenere il proprio progetto di felicità, familiare e relazionale, contribuendo di conseguenza al progresso sociale. In questo modo il lavoro conduce il credente a santificare e a santificarsi, “attraendo Dio nel proprio lavoro, trasformandolo in preghiera e sacrificio a Lui rivolto”, ha concluso.

L’atto accademico è stato introdotto dal rettore Luis Navarro, che ha offerto una breve panoramica delle principali iniziative svolte nel precedente anno accademico. Ha inoltre sottolineato l’obiettivo di continuare a rispondere al “desiderio di verità” degli studenti dei cinque continenti, con “la serietà e la dedizione del nostro lavoro” e con un atteggiamento di ascolto reciproco, “necessario per conoscere, trovare le soluzioni e aprire nuove strade”.

Vi è stato anche il saluto del rappresentante degli studenti, Augusto Bezerradal Brasile, il quale, dopo aver sottolineato lo spirito di unità e di servizio che si vive nella Santa Croce, ha auspicato il ritorno a “un tempo di ripresa” dopo la pandemia, “con molta fiducia e con molta speranza, davanti al nuovo orizzonte che ci si presenta”.

A ricevere quest’anno la medaglia dell’Università, concessa a quanti hanno raggiunto il 25º anno di servizio, sono stati i docenti Giorgio Faro, Francisco Fernández Labastida e Juan Andrés Mercado (Facoltà di Filosofia); Marco Valerio Fabbri (Facoltà di Teologia); Norberto González Gaitano, Diego Contreras e José María La Porte (Facoltà di Comunicazione); i dipendenti Stefano Bargioni, vicedirettore della Biblioteca; Domenico Sorgini della segreteria della Facoltà di Teologia; Paolo De Flora, addetto ai servizi di reception; e Giampaolo Del Monte, addetto alla Biblioteca.

Nell’anno accademico trascorso, la Pontificia Università della Santa Croce ha accolto nelle sue aule circa 1.500 studenti dei cinque continenti, che hanno frequentato i tre cicli di studio offerti dalle Facoltà di Teologia, Diritto canonico, Filosofia e Comunicazione. Circa 300 studenti hanno ottenuto i titoli di baccalaureato, licenza e dottorato.